Continua la guerra serrata tra operatori telefonici. L’obbiettivo è quello di ingolosire più clienti possibili, è vero, ma il nuovo trend sta diventando anche quello di mantenere i clienti già attivi. Come? Dandogli la possibilità di arricchire la loro offerta. Sono questi due i casi di WindTre. Grazie all’operatore arancione, con Smart Pack Cash, puoi abbinare all’offerta uno smartphone incredibile a prezzi wow! Ed è sia per i nuovi clienti che per chi è già WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: Smart Pack Cash ti regala uno smartphone a prezzi bomba

WindTre Smart Pack Cash è la nuova offerta di WindTre, firmata novembre 2021, che dà la possibilità a chiunque, nuovi e già clienti, di abbinare alla promo uno smartphone in regalo o a prezzi bomba.

Un esempio? Il nuovo Oppo A54 5G con rate a 0 euro al mese, per 24 mesi. Non siete ancora convinti? E allora eccovi il fantastico Redmi Note 10 5G con rate a 0 euro al mese, per 24 mesi. Volete di più? Eccovi accontentati con il Samsung Galaxy A03S a 0 euro al mese, per 24 mesi. Facendo i calcoli, rispetto ai prezzi di listino, per ognuno si risparmia fino a oltre 200 euro.

Ovviamente, WindTre Pack Cash offre anche alcuni modelli a rate con prezzi davvero incredibili. Stiamo parlando dello smartphone Vivo Y72 5G a 1 euro al mese, per 24 mesi e dello Xiaomi 11 Lite 5G NE a 6 euro al mese, per 24 mesi. Pazzesco vero? Ma cosa include il bundle dell’offerta?

Con WindTre Pack Cash, attivabile in un negozio dell’operatore a soli 14,99 euro al mese, avrete inclusi:

100 Giga di traffico dati con 5G incluso;

di traffico dati con incluso; Call Center senza attese a risposta immediata di un operatore telefonico pronto a soddisfare ogni esigenza;

senza attese a risposta immediata di un operatore telefonico pronto a soddisfare ogni esigenza; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 200 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta con smartphone incluso davvero incredibile che permette quindi di godere del 5G di WindTre, la Top Quality Network che ormai copre già il 95,4% della popolazione.