Le offerte del mese di Novembre sono sempre molto ricche, anche in casa Vodafone. Il provider inglese, anche in queste settimane insisterà sulle sue tariffe low cost per fare breccia nella platea dei possibili nuovi clienti ed anche per sfidare Iliad e le sue promozioni a costi da ribasso. Una delle migliori occasioni per il pubblico si conferma la Special 70 Giga.

Vodafone, la migliore tariffa low cost con 70 Giga anche a Novembre

La promozione Special 70 Giga assicura a tutti gli abbonati un ricco pacchetto di consumi a fronte di un prezzo di grande risparmio. Nel dettaglio, gli utenti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per effettuare le telefonate ed inviare gli SMS. Al tempo stesso il ticket prevede anche 70 Giga per navigare in rete.

Il prezzo previsto da Vodafone per questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni mese. Gli utenti che andranno ad attivare la promozione avranno inoltre costi bloccati almeno durante il primo semestre. Il gestore, quindi, assicura la totale assenza di rimodulazioni sui costi, almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Per la sottoscrizione della Special 70 Giga sono previste solo alcune piccole condizioni aggiuntive. Gli utenti interessati in primo luogo dovranno aggiungere al costo di rinnovo una piccola quota extra dal valore di 10 euro. Questa quota sarà utile per l’attivazione della SIM.

La sottoscrizione di questa tariffa sarà disponibile poi solo presso gli store ufficiali del gestore e previa la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Saranno necessari sino a tre giorni lavorativi per il passaggio di rete.