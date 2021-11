A quanto pare il famosissimo social Tik Tok oltre che distribuire pericolose challenge tra i giovani, è in grado di insegnare qualcosa di decisamente utile e costruttivo, stiamo parlando di un gesto di avviso con la mano per avvisare chi intorno che ci si trova in una situazione di pericolo.

Il tutto si è consumato in America, precisamente in North Carolina, quando una ragazzina di 16 anni ha deciso di esibire il gesto attirando l’attenzione di un automobilista che, conoscendolo a sua volta ha intuito che qualcosa non andava, procedendo dunque a chiamare i soccorsi che una volta sopraggiunti hanno provveduto a salvare le bambine da un uomo di 61 anni a bordo di un pickup, uomo che successivamente è stato arrestato per rapimento e possesso di materiale vietato ai minori sul cellulare a tema appunto minori, secondo la testimonianza, il colpevole chiamato Herbert Brick, ha guidato attraverso gli stati di Carolina del Nord, Tennessee, Kentucky e Ohio.

Il gesto che ha salvato la vita della ragazzina è stato inventato dalla Canadian Women’s Foundation, esso sostanzialmente consiste in un segnale con la mano che inizia prima flettendo il pollice verso il l’interno e poi piegando le altre quattro, un gesto che è diventato conosciutissimo grazie proprio al famoso social Tik Tok, quando è diventato protagonista di numerosi video a tema.

Home isolation can increase the risk of violence.

If this is the case for you, use this signal on a video call to ask for help. If someone gives you this signal, visit https://t.co/5fr6MRuKh2 to learn how to check in safely and find support resources. #SignalForHelp #COVID19 pic.twitter.com/IceauYbXCx

— Canadian Women's Foundation (@cdnwomenfdn) April 14, 2020