Il Black Friday 2021 di Unieuro è già arrivato in negozio e sul sito ufficiale, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti veramente assurdi, con prezzi sempre più bassi ed economici su cui poter effettivamente fare affidamento nel momento in cui decidessero di completare un acquisto.

La campagna promozionale dell’azienda, parte proprio dalla disponibilità sul territorio; ciò sta a significare che ogni cliente può fruire degli sconti recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale di Unieuro stessa. In secondo luogo, ricordiamo infatti che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete le migliori offerte Amazon e tutti i prezzi più bassi.

Unieuro: questi sconti sono alla portata di tutti

Con il Black Friday 2021, Unieuro cerca di conquistare con ardore il cuore degli italiani che stanno aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone di ultima generazione. I modelli effettivamente coinvolti nella campagna sono tutti legati alla fascia di prezzo dei 400 euro, e vanno a toccare Wiko Power U30, Realme 8i, Oppo Find X3 lite, Galaxy A03s, galaxy A52s, Motorola Moto E6i, Oppo A74, Oppo A94, Oppo A54 e similari.

Il dispositivo più interessante fra tutti è chiaramente l’Oppo Find X3 Lite, la versione più depotenziata della serie Find X3 del 2021, ma comunque in grado di garantire prestazioni veramente incredibili, dietro il pagamento di una cifra di tutto rispetto. Maggiori informazioni sul volantino sono raccolte sul sito ufficiale.