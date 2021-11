Il volantino Prendi 3 Paghi 2 di Trony continua a sorprendere, portando gli utenti a raggiungere un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, garantendo difatti la possibilità di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato in negozio.

La campagna promozionale ripercorre difatti quanto effettivamente avremmo sperato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un punto vendita (non sul sito ufficiale). I prodotti sono fortemente scontati, e prevedono comunque la garanzia legale della durata di 24 mesi, al netto della versione no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: tutte le nuove offerte sono assurde

La campagna promozionale proposta da Trony non è inedita, già l’avevamo vista ed apprezzata in passato, sebbene comunque sia perfettamente in grado di catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori che vogliono risparmiare al massimo.

L’unico step effettivamente obbligatorio, riguarda l’acquisto di un prodotto tra i seguenti: grande o piccolo elettrodomestico da almeno 399 o 69 euro, in alternativa un televisore con una spesa superiore ai 499 euro.

Nel momento in cui viene superato questo ostacolo iniziale, la strada appare essere completamente in discesa, infatti il cliente potrà aggiungere un secondo prodotto ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro. In alternativa se ne dovranno aggiungere altri due, per un totale appunto di tre, ottenendo in cambio una riduzione complessiva del 100% del valore di listino del modello meno costoso.