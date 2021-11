Non manca di far parlare di sé il patron di Tesla che, a volte punta sulle criptovalute come Shiba Inu, altre su SpaceX, lo spazio, Marte e internet satellitare, altre ancora sulla sua azienda che produce auto elettriche. Ora è arrivato il momento fatidico per quest’ultima che sta tenendo banco da un po’ di giorni a questa parte. Di cosa si tratta? Se ancora non lo sapete, Elon Musk ha chiesto su Twitter, attraverso una specie di referendum social, se deve vendere il 10% delle sue azioni Tesla. Scopriamo insieme quale è stata la risposta degli utenti.

“Ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla. Sostieni questo?”. Eccolo qua l’ultimo tweet del buon vecchio Musk che sta tenendo banco su Twitter e in tutte le testate giornalistiche web e fisiche in questi giorni.

Una richiesta insolita, o meglio, si tratta di un parere che nessuno di noi, al suo posto, penserebbe mai di chiedere alla popolazione social che ci segue su Twitter, su Instagram, su Facebook, TikTok o qualsiasi altra piattaforma social. Invece Elon Musk lo ha fatto e non solo il risultato, ma anche la partecipazione è sorprendente.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021