Attivare un abbonamento Sky potrebbe essere estremamente vantaggioso in questa parte dell’anno. La pay tv satellitare, come risaputo, per questa stagione – così come per le successive due – dovrà rinunciare ai diritti per la Serie A. Le partite del massimo campionato nazionale, infatti, saranno disponibili in esclusiva solo su DAZN.

Sky, i nuovi prezzi con i listini Smart

Per evitare una possibile e temuta fuga di abbonati verso DAZN, il gruppo commerciale di Sky ha dato vita ad un’operazione commerciale del tutto inedita. Mai come in queste ultime settimane, la piattaforma satellitare presenta dei costi da ribasso per i suoi clienti.

In autunno Sky ha presentato al pubblico i nuovi listini Smart. I listini prevedono costi da ribasso per tutti i pacchetti classici della piattaforma satellitare. Si inizia con il pacchetto Calcio, con tutta la Serie B e tre partite per giornata della Serie A: il prezzo per gli utenti sarà di appena 5 euro al mese.

Estremamente vantaggioso è anche il ticket dedicato allo Sport. Il pacchetto che prefigura tra le sue esclusive tutte le partite della Champions League oltre che altri competizioni quali tennis, NBA, motori, presenta per il pubblico una tariffa mensile di soli 16,90 euro.

I listini smart hanno portato a modifiche anche per gli altri due ticket di Sky. Il pacchetto base, quello per intrattenimento e serie tv, avrà un costo di 14,90 euro al mese, mentre il Cinema avrà nuova tariffa pari a 10,90 euro al mese.

Le offerte dei listini Smart sono valide per vecchi e nuovi clienti e comprendo anche il decoder Sky Q.