POCO ha annunciato oggi il lancio globale di POCO M4 Pro 5G, il nuovo arrivato della serie M dedicata alla fascia entry level del mercato e che migliora moltissimi degli aspetti del suo predecessore, senza considerare il supporto alla reti 5G di nuova generazione su uno smartphone sotto i 200 euro. Kevin Qiu, Head of POCO Global ha dichiarato che “la serie M rappresenta innegabilmente lo smartphone perfetto per i giovani utenti che cercano il massimo della qualità e, con l’ultimo POCO M4 Pro 5G, abbiamo superato di gran lunga le loro aspettative”.

Dimensity 810 e tecnologia 5G

Sono diverse le novità proposte dal nuovo device targato POCO, che migliora prima di tutto l’aspetto del chipset con il nuovo Dimensity 810 a 6 nanometri, successore di uno dei chipset più usati e apprezzati nella fascia media, Dimensity 700. Pensato per i giovani interessati a dispositivi trendy, POCO M4 Pro 5G offre un potente streaming video e un’interfaccia gaming, grazie a un display fluido con refresh rate da 90Hz e ricarica veloce da 33W Pro. Ma è sul fronte dell’efficienza che Mediatek e POCO hanno cercato di lavorare per rendere questo dispositivo ancora più ottimizzato e con un’autonomia superiore rispetto al passato. All’interno del chipset sono stati inseriti due core Cortex-A76 che girano a 2.4GHz, sei efficiency core ARM Cortex-A55 a 2.0GHz, e una scheda grafica ARM Mali-G57 MC2 a 1068MHz. Compresi nel pacchetto anche la connettività con un modem 5G integrato e il supporto per il dual 5G standby, insieme alla tecnologia UFS 2.2 per una maggiore velocità di scrittura sequenziale e capacità multitasking superiori.

Ricarica rapida 33W Pro

POCO M4 Pro 5G è il primo smartphone della serie M a montare la tecnologia di ricarica veloce 33W Pro. Alimentato da un caricatore 33W, incluso nella scatola, lo smartphone carica completamente la sua batteria da 5.000mAh al 100% in soli 59 minuti – quasi la metà del tempo rispetto alla generazione precedente.

Smart display FHD+ e sensore da 50MP

Per essere un dispositivo pensato per un intrattenimento coinvolgente, POCO M4 Pro 5G offre un touch sampling rate da 240Hz, insieme a un DotDisplay 90Hz DynamicSwitch con risoluzione FHD+ e un’ampia gamma di colori DCI-P3. Inoltre, è anche il primo telefono della serie M che dispone di un sensore da 50MP e una nuova fotocamera ultra-wide da 8MP. In combinazione con una serie di feature creative della fotocamera come la Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse la qualità di ripresa è stata migliorata e anche i selfie vengono resi più gestibili, grazie alla fotocamera frontale da 16MP.

Prezzi e disponibilità

POCO M4 Pro 5G sarà disponibile in Italia in tre colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, e due diverse varianti: 4GB+64GB e 6GB+128GB. A partire dalle 00:00 del 11 novembre, POCO M4 Pro 5G sarà acquistabile su po.co a 229,90€ nella versione da 4GB+64GB e al prezzo di 249,90€ nella variante da 6GB+128GB. Durante le prime 24 ore, sarà disponibile un Early Bird Price di 199,90€ per la variante 4GB+64GB e di 219,90€ per la 6GB+128GB.