Si vociferava un paio di settimane fa che Nvidia sembrava pronta a rilasciare una scheda grafica per laptop RTX 3080 Ti e, grazie a una nuova perdita di Geekbench, c’è ulteriore peso da aggiungere a quella speculazione.

VideoCardz riporta che un laptop HP Omen non specificato è dotato di una CPU Intel Alder Lake di 12a generazione insieme alla GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Alcuni di questi hanno anche elencato ‘Nvidia Graphics Device’ per il nome del driver che non ci dà molto su cui lavorare, ma dato che queste sono comunque tutte informazioni non confermate, non possiamo saperlo con certezza. Proprio come l’RTX 3080 mobile, l’RTX 3080 Ti sembra che verrà fornito con 16 GB di VRAM.

Nvidia RTX 3080 Ti potrebbe essere presentata al CES 2022

Le speculazioni sulle GPU per notebook di fascia alta di Nvidia circolano da un po’ di tempo ormai, anche se le perdite precedenti suggerivano che fosse pianificata una RTX 3080 Super piuttosto che l’attuale allocazione Ti. A parte le convenzioni di denominazione, la SKU per questo modello della GPU mobile sembra confermare che presenterà 58 unità di calcolo, ciascuna con 128 core CUDA.

Dopo alcuni calcoli di base, possiamo presumere che l’RTX 3080 Ti mobile avrà 7.424 core CUDA rispetto ai 6.144 presenti nell’RTX 3080 mobile, sebbene sembri che 256 CUDA siano stati disabilitati per questa variante. Il punteggio Vulcan è di 90.114 punti abbastanza impressionante, che in realtà lo pone al di sotto del punteggio medio della GPU per laptop RTX 3080 standard di 91.130, ma prevediamo che questo numero cambierà dopo che i driver saranno stati finalizzati e tutto sarà stato messo a punto.

Se dobbiamo azzardare un’ipotesi, sembra probabile un annuncio intorno al CES 2022, ma speriamo di averne conferma nei prossimi giorni.