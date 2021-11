Iliad consolida il suo indiscusso primato nel campo della telefonia mobile, grazie alle sue tariffe low cost che garantiscono al pubblico costi da vero e proprio ribasso. Anche nel mese di Novembre gli utenti potranno beneficiare di una ricaricabile come la Giga 120. Questa promozione assicura ai clienti consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, il vincolo per attivare la Giga 120

La scelta della Giga 120 è senza dubbio vantaggiosa per coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro operatore, ma presenta alcuni punti critici per gli utenti che già hanno un piano attivo con l’operatore francese. A differenza di altri gestori della telefonia fissa, infatti, Iliad non garantisce ai suoi clienti il servizio per il cambio tariffa.

Le attuali condizioni del provider francese prevedono infatti una piena corrispondenza tra il piano tariffario la ricaricabile scelta in sede di prima attivazione. Per gli abbonati, quindi, si prefigura la condivisione di un vero e proprio vincolo.

Una simile condizione commerciale sta creando non pochi malumori tra il pubblico. Specialmente coloro che hanno attivato in passato offerte come la Giga 50 o Giga 40, allo stato attuale desiderano passare senza vincoli alla Giga 120, che si rivela più vantaggiosa per le soglie di consumo ed in rapporto, anche per il prezzo.

Gli abbonati di Iliad con SIM attiva che desiderano passare alla Giga 120 devono necessariamente impegnarsi alla sottoscrizione di una nuova rete ed in maniera contestuale anche all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Le operazioni possono essere effettuate anche online.