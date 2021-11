L’evento Fastweb Welcome To The Nexxt Generation ha presentato il nuovo modem Nexxt.

L’obiettivo infrastrutturale di Fastweb, dichiarato nell’ultima presentazione, è quello di coprire l’Italia in tecnologia a banda ultralarga entro il 2025 con Fibra, FWA 5G e 5G Mobile.

A tal proposito, un primo aggiornamento riguarda la rete FTTH GPON annunciata con un incremento di velocità nelle zone nere fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload, già realizzato in oltre 4 milioni di unità immobiliari.

Il prossimo passo sarà rappresentato dai 10 Gbps ma Fastweb vuole lavorare per assorbire il digital divide che costringe l’Italia a muoversi “a due velocità diverse”, con zone grigie e bianche caratterizzate da prestazioni decisamente inferiori. Per questo, come dichiarato dallo stesso Calcagno, Fastweb si fermerà per il momento a 2,5 Gbps e si concentrerà sul colmare il gap nelle zone grigie e bianche: “10 Gbps verranno dopo, ma verranno per tutti”, rassicura Calcagno .

In termini di copertura Ultra FWA 5G, invece, sono 130 i comuni coperti nelle aree grigie e bianche, dove i clienti Fastweb godono, grazie a questa tecnologia, di una velocità media di download di 600 Mbps. L’ambizione, in questo caso, è quella di raggiungere 500 comuni entro quest’anno e 2000 comuni entro il 2024, per riuscire a coprire numericamente 8 milioni di abitazioni nelle zone grigie e 4 milioni nelle zone bianche.

La terza rata oltre a fibra e FWA è il 5G Mobile, con roll-out ancora in corso. La rete mobile di quinta generazione è stata inizialmente lanciata in 4 città, ma ad oggi Fastweb sta raggiungendo 35 capoluoghi di provincia e conferma l’obiettivo di copertura del 90% della popolazione entro il 2025.

Nexxt e Digital Academy

Ad oggi la Digital Academy ha consegnato 11.000 certificati, ma l’ambizione è quella di arrivare a 50.000 soggetti formati grazie ai circa 70 corsi a catalogo, che finora hanno erogato 10.000 ore.

Un altro tassello della strategia social è il fondo di 1 milione di euro per i clienti delle microimprese, principalmente bar e ristoranti, ma anche agenzie di viaggio, palestre e negozi di abbigliamento. Oltre il 90% dei dipendenti ha donato ore di lavoro o rinunciato a determinati benefit per costituire questo fondo con 5.000 euro di ticket per le piccole imprese segnalate anche dagli stessi lavoratori Fastweb.

NeXXT è la nuova internet box di Fastweb, che non si presenta come un modem ma come “un nuovo modo di gestire la relazione tra i clienti e Fastweb. Il modem Nexxt, insieme al suo Booster, è definito come il cuore digitale che darà ritmo alla vita tecnologica dei clienti Fastweb.

Secondo la conferenza, il modem si autoinstalla accedendo direttamente dall’App MyFastweb e dallo smartphone sarà inoltre possibile gestire i diversi profili per consentire a tutti i membri della famiglia di impostare le proprie regole di navigazione. Inoltre, il controllo genitori offre la possibilità di impostare limiti di navigazione.