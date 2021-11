Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale che prevede offerte Black Friday anticipate, con tantissimi sconti speciali su ogni acquisto effettuato.

Per una volta la soluzione raccontata nell’articolo è da considerarsi valida ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di accesso in ogni singolo punto vendita, senza distinzioni o differenze particolari di socio in socio. I clienti dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, tuttavia le riduzioni sono talmente interessanti da invogliare la maggior parte di noi all’acquisto.

Euronics: questi sconti sono da far paura

I migliori prodotti in promozione da Euronics partono dalla fascia alta della telefonia mobile, promettendo al consumatore finale l’accesso ad uno scelta tra Galaxy S21 e Galaxy S21+, due modelli che prevedono prezzi relativamente bassi, considerando appunto la richiesta finale di 699 euro e 745 euro, almeno in confronto al listino originario.

Volendo invece risparmiare 100 euro in più, il consiglio è di acquistare subito l’Oppo Find X3 Neo, una validissima alternativa che prevede prestazioni al top, dietro il pagamento di una cifra che non supera i 599 euro, oltre che l’essere uno dei più recenti visti sul mercato nell’ultimo periodo.

Il volantino Euronics estende le proprie grinfie anche verso altri segmenti, nonché fasce di prezzo di appartenenza, per questo motivo consigliamo di aprire il prima possibile il sito ufficiale, si avrà l’opportunità di scoprire in esclusiva le offerte migliori.