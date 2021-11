Di seguito sono riportati 10 oggetti che se posseduti potrebbero anche migliaia di euro:

Giradischi vintage

Le vendite di dischi sono aumentate negli ultimi anni e gli appassionati sono tornati al vinile come valida alternativa alla musica digitale. Di conseguenza, i giradischi vintage sono aumentati di valore. Recentemente è stato venduto un giradischi Thorens TD160 per oltre 1.200 euro. Altri giradischi di Thorens, un produttore svizzero di apparecchiature audio noto per i giradischi realizzati negli anni ’50 e ’60, sono in vendita su eBay per oltre 400 euro.

Giocattoli della tua infanzia

Hai senza dubbio sentito parlare delle carte Pokemon da collezione? Ma anche i normali giocattoli degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80 possono valere molto.

I giocattoli vintage di Star Wars tendono a salire di prezzo negli anni: nel 2015, una figurina di Bobba Fett in ottime condizioni è stata venduta per 27.000 euro a un offerente su Internet. Originariamente costava circa 2 euro quando è stata acquistata per la prima volta nel 1980.

Gioielli vintage

Il valore di alcuni gioielli antichi e d’epoca è aumentato di oltre l’80% negli ultimi decenni. La domanda è stata tale che in alcuni giorni di aste le stime sono state superate poiché gli articoli hanno raggiunto il doppio dei prezzi previsti.

Utensili antichi

Ultimamente più persone hanno iniziato a collezionare strumenti antichi, ma c’è stato anche un aumento della consapevolezza tra i falegnami, che apprezzano l’uso di strumenti più vecchi.

Strumenti musicali

Alcune Fender Stratocaster degli anni ’60, popolari tra gli artisti, sono state vendute per oltre 2.000 euro.

Una chitarra non deve essere antica per essere preziosa: una che è stata suonata 60 o 70 anni fa (pensa ai vecchi strumenti di tuo padre o di tuo nonno) può avere un valore sorprendente.

Monete antiche rare

Vecchie monete che giacciono in fondo ai cassetti o in barattoli arrugginiti in soffitta possono essere piccoli tesori.

Alcune monete rare, tra cui un penny di rame con la testa di Lincoln del 1943, possono essere vendute per 10.000 euro. il penny Lincoln “Double-Ear” del 1997 è stato venduto per 250 euro.