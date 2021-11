Per tutti gli amanti della piattaforma di contenuti multimediali Disney+ è arrivata una bella sorpresa. In occasione del Disney+ Day, infatti, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma pagando soltanto 1,99 euro per il primo mese. Questa iniziativa, però, non è rivolta a tutti. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

Disney+: primo mese a soli 1,99 euro, ma solo per i nuovi clienti

Come già accennato, in occasione del Disney+ Day è stata lanciata una iniziativa piuttosto allettante. In particolare, dall’8 novembre 2021 fino al prossimo 14 novembre 2021 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma e sarà possibile pagare il primo mese soltanto 1,99 euro.

Si tratta di uno sconto notevole pari al 75% rispetto al prezzo standard (che è pari a 8,99 euro). Dopo il primo mese, gli utenti pagheranno i restanti mesi con il prezzo normale. Tuttavia, si tratta di una iniziativa non rivolta proprio a tutti. Potranno infatti usufruirne soltanto gli utenti con una età non inferiore ai 18 anni e che al momento non possiedono già un abbonamento attivo alla piattaforma:

“Una celebrazione su scala planetaria, tante nuove uscite e un’anteprima del prossimo capitolo della nostra storia. Una programmazione imperdibile a un prezzo imbattibile: solo 1,99 € per il primo mese di abbonamento a Disney+.”

Insomma, si tratta senz’altro di una promozione ghiotta per tutti coloro che avevano già intenzione di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di contenuti multimediali Disney+. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma si sta arricchendo sempre più di nuovi contenuti. Gli ultimi arrivi sono ad esempio Shang-Chin e La Leggenda dei Dieci Anelli.