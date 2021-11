app-store-presto-in-arrivo-i-giochi-gratuiti-di-netflix

Dopo tanta attesa Netflix ha dato il via alla sua avventura gaming introducendo i suoi giochi gratuiti per l’ecosistema Android. Notizia recente, pubblicata su Bloomberg, pare che il colosso dello streaming si stia accordando anche con la casa di Cupertino. Infatti, presto dovrebbero essere in arrivo tanti videogame Netflix anche per App Store di Apple. Quale sarà la formula? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia che farà felici milioni di utenti.

I giochi di Netflix, il colosso americano dello streaming on demand, sono pronti al debutto su App Store di Apple. A dare voce alla notizia è Mark Gurman in un suo articolo pubblicato da Bloomberg:

“Netflix ha testato attivamente i giochi su iOS e, secondo il codice scoperto dallo sviluppatore Steve Moser e condiviso con Power On, Netflix rilascerà tutti i suoi giochi sull’App Store di Apple individualmente e consentirà agli utenti di avviare i giochi tramite l’app Netflix. Non saranno tutti scaricabili e riproducibili all’interno dell’app stessa“.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮

Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.

It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021