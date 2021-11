WindTre lancia una nuova offerta che prende il nome di Smart Pack Cash. Con questa nuova offerta potremo acquistare uno smartphone a prezzo scontato senza nessun tipo di vincolo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

WindTre: ecco i dettagli di Smart Pack Cash

La promozione è disponibile sia per i nuovi clienti sia per i già clienti WindTre. Questa prevede l’acquisto di uno smartphone pagando in un’unica soluzione, quindi senza avere nessun tipo di vincolo.

Per aderire a questa offerta, vi basterà attivare una delle promozioni compatibili con la nuova iniziativa. Ad esempio, i nuovi clienti possono scegliere Di Più Lite 5G, con 50 Giga, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 12,99 euro al mese.

Ecco la lista dei migliori device scontati: