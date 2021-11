In occasione del mese di Novembre, e con il sempre più imminente Black Friday, Unieuro ha deciso di anticipare il periodo più pazzo dell’anno con una campagna promozionale che la vede scontare tantissimi prodotti, a prezzi veramente risicatissimi.

Se interessati all’acquisto, dovete comunque sapere che l’accessibilità non cambia rispetto al passato, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi in uno dei tantissimi punti vendita fisici, oppure affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per l’e-commerce, avranno la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: tantissime offerte speciali vi attendono

La nuova campagna promozionale di Unieuro prova a spingere gli utenti ad acquistare smartphone legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, per questo motivo ha raccolto al proprio interno innumerevoli prodotti dai prezzi veramente economici, tutti in vendita appunto a meno di 400 euro. I dispositivi che sarà possibile raggiungere vanno effettivamente a toccare Redmi 9C, Wiko Power U30, Motorola Moto E6i, Realme 8i, Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Lite, galaxy A03s, Oppo A74, Galaxy A52s, Oppo A94 e similari.

Come anticipato, tutti i dispositivi sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti. In aggiunta, ricordiamo comunque che le versioni in vendita sono tutte no brand. I dettagli sono effettivamente visionabili premendo qui.