UniCredit: utenti truffati da un messaggio, scomparsi migliaia di euro

E ancora una volta il momento delle truffe phishing, quelle che sembrano essere comunicazioni da parte delle banche ma che in realtà non sono altro che un modo per entrare nei vostri conti correnti.

Ad essere tirata in ballo questa volta è Unicredit, nota banca italiana che però non c’entra realmente nulla. State quindi molto attenti al messaggio phishing che cerca di ottenere le vostre credenziali.

Unicredit: il messaggio in questione sta truffando gli utenti ma non appartiene assolutamente alla banca

Un nuovo messaggio avrebbe tirato in ballo Unicredit ma la comunicazione non è assolutamente frutto della nota banca italiana. L’obiettivo è quello di rubarvi i risparmi ottenendo le vostre credenziali d’accesso.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT