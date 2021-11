Le tariffe per la telefonia mobile continuano ad essere estremamente vantaggiose anche nel mese di Novembre. Gli utenti che desiderano cambiare operatore possono contare sulle interessante promozioni messe in campo da TIM, Vodafone, Iliad e WindTre.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le occasioni low cost di Novembre

Tra le migliori ricaricabili del momento, spicca senza dubbio la proposta TIM Wonder. Gli utenti che decidono di passare a TIM possono scegliere questa vantaggiosa promozione che prevede consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 70 Giga per la navigazione di rete. Agli utenti sarà chiesto un costo di rinnovo per la tariffa pari a 7,99 euro.

Una promozione in alternativa a quella di TIM è presentata da Vodafone. Il provider inglese anche nel mese di Novembre ha deciso di confermare la sua tariffa Special 100 Giga. Questa ricaricabile avrà un prezzo mensile di 9,99 euro e prevede consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 100 Giga da utilizzare per la navigazione di rete.

Sempre in alternativa a TIM e Vodafone, si pone la ricaricabile principale di casa Iliad: la Giga 120. La tariffa è confermata anche in queste settimane e per gli abbonati con nuova SIM assicura telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso tutti e 120 Giga per la navigazione di rete.

A concludere la lista delle migliori occasioni di Novembre nel campo della telefonia mobile c’è la WindTre Star+. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile pagheranno 7,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno consumi illimitati per chiamate ed SMS più 70 Giga internet.