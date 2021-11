L’operatore Tim sta continuando a proporre le proprie offerte Wonder e Super che prevedono fino a 70 GB di traffico internet al mese ad un prezzo molto vantaggioso. Le offerte che andremo ad elencarvi variano a seconda del target a cui sono rivolte.

Tutti gli utenti interessati potranno visitare il sito ufficiale dell’operatore, selezionare il proprio operatore di provenienza e scoprire l’offerta che fa più al caso loro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Wonder e Super continuano ad un prezzo speciale

Iniziamo dalle offerte Super, un’offerta standard valida per tutti i nuovi e già clienti. La Super 4G comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, TIMMUSIC incluso e 50 Giga di traffico dati su rete 4G al costo di 14.99 euro al mese con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate tramite il servizio TIM Ricarica Automatica.

Potete anche attivare la Super Fix che è dedicata ai già clienti dell’operatore e comprende minuti ed SMS illimitati e un bundle base di traffico dati pari a 5 Giga, ma grazie alla convergenza fisso mobile con TIM Unica si ottengono Giga illimitati al prezzo scontato di 11.99 euro al mese. Passano alle offerte Wonder, la base comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese.

La Wonder Six prevede invece minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 6 Giga ogni mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli altri dettagli.