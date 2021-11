Il report di Sensor Tower arriva puntuale come un orologio svizzero, illustra le tendenze del mercato globale mobile in termini di app più scaricate del momento. Andiamo a vedere i dati presentati relativi ai download effettuati durante ottobre 2021.

Come nel mese di settembre e anche in quello prima, TikTok ha mantenuto la corona di applicazione più scaricata al mondo, anche davanti a Facebook, WhatsApp e Telegram. Scopriamo insieme qualche numero.

TikTok è ancora l’applicazione più scaricata al mondo

Le classifiche stilate da Sensor Tower, mostrano come le applicazioni dei social network sono, ovviamente, tra le più scaricate in assoluto. Al primo posto nella classifica generale troviamo TikTok, come per la classifica relativa all’ambiente iOS, mentre Instagram risulta la più scaricata sui dispositivi Android. A seguire ci sono Facebook, WhatsApp e Telegram.

Le applicazioni che non si riferiscono a social network o alla messaggistica istantanea che troviamo nella top 10 generale corrispondono a Spotify e Google Maps. La crescita più marcata rispetto allo scorso anno l’ha fatta registrare Instagram, con un +31% di download rispetto a ottobre 2020. Probabilmente questa crescita è dovuta a tutte le novità che la piattaforma ha introdotto nell’ultimo anno.

Per maggiori dettagli sui numeri presentati da Sensor Tower vi suggeriamo di far riferimento al report completo, disponibile attraverso il sito ufficiale. Ecco una parte del loro articolo: “le nostre stime includono i download per App Store e Google Play in tutto il mondo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 ottobre 2021. Sono escluse le app Apple e le app preinstallate di Google. Segnaliamo solo installazioni uniche. Le stime di Android non includono i negozi di terze parti. Le cifre rappresentano le installazioni aggregate di tutte le versioni dell’app, ad es. Facebook e Facebook Lite“.