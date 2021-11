Il lancio di Realme GT Neo 2 in Europa ha finalmente un data, il 15 novembre verrà ufficialmente proposto anche al mercato nostrano, garantendo un prodotto di qualità, al giusto prezzo, come da prassi per la serie Realme GT.

La suddetta rappresenta infatti il segmento su cui Realme sta investendo maggiormente, caratterizzata da tecnologie innovative ed un fortissimo accento sul design, in grado di attirare l’attenzione di appassionati di tecnologia e di estimatori dell’estetica. La serie GT Neo, invece, nasce con l’ambizioso obiettivo di coniugare le specifiche tecniche con una esperienza coinvolgente e curata.

Il Realme GT Neo 2, dopo aver venduto oltre 1 milione di unità in Cina, è pronto a sbarcare anche sul territorio europeo, portando con sé tutte le ottime specifiche già viste nel lontano oriente.

Realme GT Neo 2 sta per arrivare in Europa

Da non dimenticare infatti il processore Qualcomm Snapdragon della serie 8, un sistema di raffreddamento che eviterà qualsiasi tipo di surriscaldamento, un display AMOLED con un refresh rate molto elevato, per finire con una batteria che teoricamente dovrebbe garantire una autonomia superiore alla media. Tutto questo con un’attenzione marcata al design, filo conduttore della serie Realme GT, caratterizzato da un colorante definito dalla stessa Realme “strabiliante”.

Nel corso del medesimo evento del 15 novembre, l’azienda ha annunciato che verranno presentati anche altri prodotti, sono infatti pronti Realme C21Y e Realme C25Y, in aggiunta al primo tablet. Che dire, Realme sta lavorando duramente per ritagliarsi un posto importante nel cuore degli utenti, e dobbiamo ammettere essere in grado di convincere con ottimi dispositivi.