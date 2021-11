I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione un pacchetto di offerte abbastanza ampio, che comprende opzioni differenti per il costo di rinnovo mensile e i contenuti proposti. Le tariffe All Inclusive mirano ai clienti che necessitano di quantità elevate di Giga di traffico dati. Infatti, tramite l’offerta WindTre All Inclusive DI PIÙ FULL 5G è possibile ottenere ogni mese ben 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre ALL Inclusive DI PIÙ FULL 5G: attivazione e costo dell’offerta!

L’offerta WindTre All Inclusive DI PIÙ FULL 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti. Acquistando una nuova SIM online o nei punti vendita del gestore è possibile procedere con l’attivazione. Ogni mese è previsto un costo di rinnovo di 14,99 euro, la spesa dovrà essere affrontata attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti attraverso l’offerta DI PIÙ FULL 5G ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

50 Minuti verso l’estero

Sono inclusi anche i seguenti servizi utili:

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

la navigazione hotspot

il servizio di segreteria telefonica

Call center senza attese

Non sono previsti costi aggiuntivi né spese extra e tutti i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente disattivati dal gestore al momento dell’attivazione della tariffa.

WindTre, inoltre, permette di ottenere gratuitamente l’app ufficiale, che consente di monitorare i consumi effettuati e lo stato della tariffa.