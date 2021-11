Netflix assicura ancora a tutti i suoi abbonati le più popolari serie tv del momento. Se il boom degli anni scorsi per la piattaforma streaming era stato determinato da titoli quali La casa di carta, nelle ultime settimane tutti gli utenti non fanno altro che parlare di Squid Game. La serie tv proveniente dalla Sud Corea nel corso di pochi giorni è divenuta un cult mondiale.

Netflix, il nuovo aumento di costi per due listini

Il gruppo creativo di Netflix ha da sempre abituato i clienti alle migliori sorprese in termini di contenuti d’intrattenimento. Purtroppo però queste sorprese fanno il paio con novità non proprio positive. Anche per le settimane a venire, la piattaforma streaming dovrebbe proporre un ulteriore rincaro sui costi rispetto alle attuali tariffe.

I tecnici di Netflix hanno al vaglio una rimodulazione per due dei sui attuali piani di visione. La prima modifica dovrebbe essere quella relativa al piano di abbonamento Premium. Il servizio che garantisce la visione contemporanea su quattro schermi con la presenza del 4K dovrebbe presto avere un costo di 18,99 euro anziché 16,99 euro.

Altro aumento di prezzo è poi previsto anche per il pacchetto Standard. Il ticket che assicura la visione dei contenuti su due dispositivi connessi in uno stesso momento e tecnologia del Full HD avrà presto un costo di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro.

Le modifiche che Netflix sta vagliando per i suoi clienti saranno annunciate preventivamente a tutti gli interessati. Il cambio di listino dovrebbe essere esecutivo sia per vecchi che per nuovi clienti.