Avere una ricaricabile attiva con Iliad è ancora sinonimo di costi da vero e propria ribasso. Il gestore francese anche in questo mese di Novembre ha confermato a listino la sua promozione Giga 120. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno accesso a chiamate illimitate, SMS infiniti e 120 Giga per internet. Il costo di tutto vantaggio è di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, il possibile addio delle reti 3G

La Giga 120 non garantisce soltanto vantaggi in termini di costi e di soglie di consumo, ma è anche un’ottima soluzione per ulteriori extra. Ad esempio Iliad assicura a tutti i suoi abbonati anche il servizio 5G. In controtendenza rispetto agli altri operatori, il 5G di Iliad è completamente a costo zero. La tecnologia, che è presente già in 20 città sul suolo nazionale, entro il prossimo 2022 sarà estesa a gran parte degli utenti italiani.

Gli investimenti di Iliad saranno quindi sempre più indirizzati verso l’estensione del 5G: ciò però porterà ad una diretta di conseguenza. Anche il provider francese, infatti, ben presto potrebbe avviare il suo processo di dismissione per le linee 3G. L’addio al 3G è giustificato proprio dalla necessità di indirizzare gli sforzi economici per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Iliad potrebbe quindi seguire la via di TIM, che proprio in queste settimane ha annunciato il via libera ufficiale al processo di dismissione delle reti 3G. Tuttavia, a differenza di TIM, il processo potrebbe essere più lento e non dovrebbe partire sino a quando non sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.