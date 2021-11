L’operatore telefonico virtuale di Vodafone, ho.Mobile, sta continuando a proporre una offerta davvero interessante. Minuti, SMS e tanti Giga ad un prezzo che lascia chiunque a bocca aperta.

Stiamo parlando della Flash, perfetta per chi è alla ricerca di una tariffa telefonica ricca di contenuti ad un prezzo speciale. Bene, andiamo a ricordarci insieme cosa propone l’offerta, vi ricordo che sarà attivabile solo fino al 26 novembre 2021, salvo proroghe.

ho.Mobile: offerta Flash attivabile ancora per pochi giorni

La tariffa di cui vi parliamo oggi non è una novità in casa ho. Mobile, tuttavia, pare che la promozione la riguarda stia per giungere al termine. La tariffa prende il nome di ho. Flash 7,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo i servizi come hotspot personale, ho. chiamato, avviso di chiamata, ecc.

ho. Flash 7.99 è attivabile da tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM ho. Mobile con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO. Trattandosi di una tariffa speciale, il costo di attivazione è pari a 0 euro. Per la SIM, invece, è previsto un costo di soli 0,99 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa della SIM è completamente gratuita.

La promozione è compatibile con l’iniziativa “Soddisfatti ho. Rimborsati”. Come già accennato ad inizio articolo, l’offerta risulta essere a tempo limitato. Salvo proroghe, il termine ultimo per approfittarne è fissato al 26 novembre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.