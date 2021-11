Il volantino Esselunga attivato in questi giorni cerca di accontentare tutti gli utenti che da tempo stavano attendendo il momento giusto per acquistare uno smartphone Oppo, grazie alla riduzione odierna, infatti, i prezzi sono molto più bassi del normale, o di quanto visto in passato.

L’unico modo per fruire della campagna promozionale, consiste nel recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita fisici sul territorio, entro la data prevista per la scadenza del volantino. Attenzione però, le scorte distribuite sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto; il consiglio è sempre il solito, affrettate la scelta, in modo da non restarne tagliati definitivamente fuori.

Esselunga: ecco lo sconto da non perdere

Il modello di cui stiamo parlando è l’Oppo Reno 4Z 5G, un terminale commercializzato dall’azienda orientale nel corso del 2020, e da sempre appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, sebbene oggi venga proposto ad un prezzo ancora più basso ed economico. Gli utenti interessati, infatti, lo potranno acquistare spendendo solamente 229 euro, per quanto riguarda la solita versione che prevede la garanzia di 2 mesi, nonché l’essere completamente sbrandizzata.

Nell’eventualità in cui, invece, non lo conosceste, ricordiamo essere un prodotto con display da 6,51 pollici di diagonale, con 4 fotocamere posteriori (la principale da 48 megapixel), una batteria da ben 4000 mAh (e con ricarica rapida), per finire appunto con 128GB di memoria interna, ed un processore octa-core da 2GHz di frequenza di clock.