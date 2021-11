Gli sconti attivati nel periodo corrente da Carrefour riescono a mettere sotto scacco Unieuro, abbassando di molto i prezzi di vendita dei prodotti effettivamente più in voga e richiesti dal pubblico, garantendo nel contempo un risparmio che va ben oltre le aspettative.

La campagna promozionale non si allontana da quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che per approfittare degli sconti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza però doversi preoccupare della dislocazione regionale del punto vendita. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno approfittare anche della rateizzazione senza interessi, ovvero un Tasso Zero che prevede il pagamento rateizzato tramite il proprio conto corrente bancario.

Carrefour: le offerte più inaspettate

La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti molto interessanti, tutti in vendita ad un prezzo che non va oltre i 300 euro finali, i quali prevedono comunque discrete prestazioni generali, pronte ad indurre un livello di risparmio che supera le più rosee aspettative.

I modelli effettivamente coinvolti nella campagna, partono dall’ottimo Oppo A94, un terminale su cui l’azienda orientale sta contando davvero moltissimo, in vendita a soli 279 euro. Volendo invece cercare di risparmiare ancora di più, il consiglio è di optare per uno a scelta tra Oppo A53s a 149 euro, oppure più semplicemente TCL 20Y, il più economico della selezione, il cui prezzo non supera i 99 euro.

Questo è un estratto di ciò che effettivamente vi attende da Carrefour, se volete approfondire la conoscenza della campagna, provate a collegarvi qui.