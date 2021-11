All’interno del mondo Android uno dei più grandi pericoli a cui ogni utente e ogni giorno esposto e senza ombra di dubbio quello dei malwares, i piccoli software malevoli infatti hanno visto una grande espansione negli ultimi anni, figlia di un contesto che vede gli smartphones sempre maggiormente integrati all’interno del tessuto sociale, dato che li porta a contenere nelle loro memorie una quantità di dati decisamente importante con un peso specifico assolutamente da non sottovalutare.

Gli hackers dunque, attratti da questi dati utilizzabili per una miriade di reati, cercano in tutti i modi di entrarne in possesso sfruttando per l’appunto piccoli software camuffati da banalissime App e riuscire a infiltrarsi all’interno di un device e assumere il controllo.

Inutile stare a dire che il rischio di beccarsi un malware, aumenta se si ha il brutto vizio di scaricare applicazioni da fonti non certificate come ad esempio i siti web, all’interno dei quali non sono condotti controlli periodici e dunque non è mai effettuata una scrematura degli script malevoli.

App che danneggiano il vostro device