Amazon celebra il sesto anniversario di Alexa, il suo assistente virtuale che sfrutta l’intelligenza artificiale, proponendo una serie di sconti e promozioni inedite.

Grazie a questo evento si potranno fare ottimi affari, come ottenere un Kindle per soli 49,99 euro e risparmiare 30 euro su un paio di Echo Buds di seconda generazione. È importante sottolineare che l’evento si riferisce al “Compleanno di Alexa“, e funge anche da promozione anticipata del Black Friday.

Ecco i prodotti in offerta

Fire TV Stick 4K è in vendita a soli 24,99 euro, con uno sconto del 50%. Questo porta il servizio di streaming multimediale 4K di Amazon al suo prezzo più basso di sempre. Questo dispositivo tascabile ti consente di riprodurre in streaming programmi TV e film dai tuoi servizi preferiti, come Hulu e Disney+, con la massima qualità possibile.

Viene fornito in bundle con il telecomando Alexa, che ha un microfono integrato che puoi utilizzare per cercare i programmi TV o i film che desideri utilizzando la tua voce. Alexa può essere utilizzato anche per controllare gli accessori per la casa intelligente.

Amazon ha aggiornato il telecomando Alexa per includere i pulsanti di scelta rapida per i servizi di streaming più popolari, così puoi raggiungerli con un tocco.

Un’altra promozione riguarda l’Echo di quarta generazione, che ora è sceso a 59,99. Ancora una volta, questo è il prezzo più basso che abbiamo mai visto per il nuovissimo altoparlante intelligente di Amazon, che vanta diverse caratteristiche interessanti, come: supporto per l’abbinamento di più altoparlanti e un facile accesso ad Alexa di Amazon.

L’Echo di quarta generazione è anche il primo a presentare un nuovo design circolare, che rende l’altoparlante più moderno e meno simile a un gadget. A questo prezzo, l’Echo di quarta generazione è un must have da avere.