Vodafone anche nel mese di Novembre conferma alcune tra le sue ricaricabili più vantaggiose. Il provider inglese mette ancora una volta a disposizione di tutti i futuri clienti un ricco pacchetto di iniziative, dedicate alla portabilità del numero da altro gestore. Per sottrarre abbonati ad Iliad, Vodafone rilancia una speciale tariffa low cost.

Vodafone conferma la tariffa da 100 Giga a Novembre

Anche in questo Novembre, gli utenti che desiderano una SIM con Vodafone potranno optare per la promozione Special 100 Giga. Il pacchetto di consumi di questa ricaricabile prevede sempre consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con l’aggiunta di 100 Giga per navigare in internet. Per il rinnovo di questa ricaricabile è prevista una spesa mensile dal valore di 8,99 euro.

La Special 100 Giga si pone nel merito della telefonia mobile come l’alternativa principale alla Giga 120 di Iliad. Al netto di un ticket quasi speculare per i consumi, gli utenti avranno anche l’occasione di un minimo risparmio rispetto al prezzo proposto da Iliad.

Come per le altre promozioni di listino, anche in questo caso Vodafone presenta alcune condizioni. Gli utenti in primo luogo dovranno aggiungere 10 euro per la dotazione della SIM. Vodafone però al tempo stesso si impegna per assicurare la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre.

Tutti coloro che sono interessati alla promozione e che desiderano effettuare la portabilità della propria rete da altro operatore, possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo ai clienti di Iliad è concessa anche la facoltà di attivare online l’offerta.