Il Black Friday di Unieuro è già arrivato, quest’anno l’azienda ha voluto anticipare i tempi, proponendo al pubblico italiano la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di offerte speciali, tutte applicate sui migliori prodotti in circolazione.

La diffusione della campagna promozionale non si discosta da quanto abbiamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono tranquillamente effettuabili in ogni singolo negozio sul territorio, come anche sul sito ufficiale di Unieuro. In questo modo il cliente potrà richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (solo superando i 49 euro di spesa), avendo la certezza di godere dell’acquisto senza doversi spostare di casa.

Unieuro: tutte le nuove offerte speciali

Il Black Friday di Unieuro mette letteralmente alle corde le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico italiano una buonissima dose di sconti, tutta mirata sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su dispositivi in vendita a meno di 400 euro. I modelli che gli utenti potranno pensare di acquistare vanno a toccare Galaxy A03s, Oppo Find X3 Lite, Realme 8i, Galaxy A52s, Redmi Note 10S, Motorola Moto e6i, Oppo A74, Oppo A94 e Wiko Power U30.

Come abbiamo già accennato, i modelli effettivamente acquistabili sono tutti commercializzati con la solita garanzia della durata di 2 anni dalla data effettiva di acquisto, ricordando inoltre che le versioni sbrandizzate permettono di godere di aggiornamenti più tempestivi, rispetto a quelle legate ad un operatore telefonico in particolare.