UniCredit: il messaggio del conto bloccato nasconde un pericolo enorme

Capito ormai sempre più spesso che gli utenti ricevano un tentativo di phishing all’interno della loro mail. L’obiettivo è quello di ottenere le vostre credenziali di accesso per svuotarvi il conto corrente.

A finire nel calderone sono stati gli utenti Unicredit, i quali ora sarebbero le prese con il nuovo messaggio truffa.

UniCredit: ecco il messaggio phishing che mette nei guai gli utenti, cancellatelo subito

Questo in basso è il messaggio che molti di voi avrebbero ricevuto durante questi giorni. L’obiettivo è quello di rubarvi le credenziali di accesso, per cui o ignorate il testo o magari lo cancellate senza mai inoltrarlo a nessuno.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT