La campagna promozionale attivata da Trony vuole stupire moltissimo tutti gli utenti che da tempo sono alla ricerca della perfetta occasione per acquistare un nuovo smartphone, o comunque cambiare il modello in proprio possesso, con una soluzione più aggiornata.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, la soluzione corrente risulta essere attiva in ogni negozio sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Sono state rimosse tutte le limitazioni ed i vincoli territoriali, garantendo al consumatore finale la più ampia possibilità di scelta in termini di negozio su cui fare affidamento.

Trony: il volantino che tutti speravano di vedere

Con il volantino Trony non si scherza assolutamente, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su un prodotto completamente gratis, nel momento in cui sceglieranno di seguire e rispettare l’iter preposto dalla stessa azienda.

L’unico modo per avere la certezza di entrare di diritto nella campagna, consiste nell’acquistare uno dei seguenti: grande o piccolo elettrodomestico dal prezzo superiore rispettivamente a 399 e 69 euro, oppure televisore da almeno 69 euro.

Nel momento in cui verrà superato questo step iniziale, la strada che si aprirà dinnanzi sarà completamente in discesa, e permetterà di godere di sconti veramente molto interessanti. I suddetti saranno del 50% sul prezzo del meno caro, aggiungendo solo un altro prodotto, oppure del 100% sul meno costoso, nel momento in cui il carrello conterà 3 elementi.