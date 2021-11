Altri aumenti di prezzo sono in arrivo per gli utenti con una scheda TIM. Il gestore italiano ha deciso di applicare una serie di rincari sui prezzi per alcuni utenti che in passato hanno sottoscritto una ricaricabile per la telefonia mobile.

TIM, anche a Novembre costi in aumento di 2 euro per alcuni clienti

Anche in questo mese di Novembre, la strategia commerciale di TIM si conferma alla stregua di quella dei mesi precedenti. Gli aumenti sulle tariffe riguardano in primo luogo le promozioni dedicate alla portabilità del numero. Nella circostanza specifica, gli utenti che subiranno i rincari sono alcuni abbonati con attive le seguenti ricaricabili: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

TIM ha deciso di applicare per questa categoria di utenti un piccolo extra mensile dal valore di 2 euro. In controtendenza rispetto alle precedenti occasioni, però, in questa circostanza il gestore italiano ha previsto anche una sorta di compensazione per gli utenti che hanno subito la rimodulazione dei costi. Tutti i clienti riceveranno un bonus di 20 Giga per la navigazione in rete. La soglia extra per la connessione di rete si aggiunge in automatico a quella già prevista di default dal gestore.

Le rimodulazioni di TIM guardano soltanto ai vecchi clienti dell’operatore italiano. Per i suoi nuovi clienti, TIM ha invece previsto una garanzia molto interessante. Tutti i nuovi abbonati infatti avranno costi bloccati nel primo semestre. Il provider quindi si impegna in prima persona per evitare rincari sulle tariffe durante i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM.