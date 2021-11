Diversi appassionati di collezionismo acquistano tantissimi oggetti molto rari solamente per il gusto di possederli all’interno delle loro case. Questi ultimi vanno infatti a collezionare degli oggetti di vario tipo, come ad esempio francobolli, vinili, scarpe o cellulari antichi. Andiamo a parlare ora nello specifico dei cellulari vintage che oggi sembra che siano per molti una vera e propria punta di diamante.

Chi sa del genere saprà di sicuro che ci sono molte persone che sperano di accaparrarsi anche solo uno di questi modelli. I motivi di tutto ciò sono essenzialmente due: il primo è che parliamo di oggetti davvero molto rari che tantissime persone non posseggono e il secondo è che possono valere una cifra davvero pazzesca. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Cellulari antichi: i modelli più ricercati dagli appassionati

Ci sono alcuni cellulari che hanno fatto davvero la storia della telefonia mobile mondiale sin da quando sono nati questi device. Infatti, chi ha avuto la possibilità di poter utilizzare questi telefoni sono coloro che hanno vissuto a cavallo degli anni 90 e 2000 e quindi conoscono come le loro tasche questi modelli.

Le funzioni che avevano questi esemplari erano molto semplici e non c’erano assolutamente applicazioni e sistemi operativi. L’unica cosa che suscitava una grande affidabilità era senza ombra di dubbio la batteria, che era inesauribile. Scopriamo di seguito la lista di smartphone che ora possono valere tantissimo: