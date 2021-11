Il colosso mondiale dello streaming non si ferma mai. Netflix è infatti alla ricerca di contenuti da inserire nella propria libreria per ampliare l’offerta a disposizione dell’utente. Di fatto, sembra essere in arrivo la serie Devil May Cry.

Netflix: più stagioni per Devil May Cry

Durante un’intervista tenuta da IGN Japan, il producer di questa serie, Adi Shankar, ha rilasciato alcune importanti informazioni. Una delle più interessanti è che non ci sarà una sola stagione per la serie, ma ne avremo diverse.

Riguardo la prima stagione, lo stesso producer ha dichiarato che: “Le sceneggiature della prima stagione sono terminate. Sono fantastiche, non potrei essere più emozionato”. Ha poi aggiunto che sarà composta da 8 episodi.