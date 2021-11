Finalmente il giorno tanto atteso da tutti i fan nel mondo sta arrivando. Gli ultimi episodi della parte 5, Volume 2, de La Casa di Carta saranno disponibili il 3 dicembre 2021. In sostanza, manca meno di un mese a che questa incredibile serie TV Netflix finirà il suo corso con l’ultima stagione, la quinta. Nondimeno una novità sta lasciando senza parole tutti. Il trailer finale di Netflix de La Casa di Carta 5 Volume 2, non solo distrugge una bella ipotesi sulla trama, ma rivela anche qualcosa di surreale. Scopriamolo insieme.

La Casa di Carta 5: il trailer del Volume 2 cancella un’ipotesi sulla trama finale

Purtroppo, con l’arrivo del trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2 molti, che si erano affidati a un’interessante ipotesi sulla trama finale, sono stati disillusi. In pratica, Tokyo è realmente morta e non tornerà in vita.

La scena dell’esplosione di Tokyo, anche se non visibile direttamente perché in quel momento inquadrava la disperazione di Rio, è avvenuta realmente e con lei è morto anche Gandía, la guardia del direttore della Banca di Spagna. Ma cosa ha rivelato di così surreale il nuovissimo e ultimo trailer sugli ultimi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta?

Il nuovissimo trailer rivela qualcosa di inverosimile

Come si evince dal trailer, pur essendo morta, Úrsula Corberó – alias Tokyo – tornerà in scena. Purtroppo però non fisicamente, ma come voce narrante. Secondo alcune ipotesi, non per raccontare le ultime vicende del Professore, ma in diversi flashback rivelatori.

Quindi, per i fan de La Casa di Carta, brutta delusione. Chi sperava di trovare Tokyo miracolosamente in vita perché sopravvissuta, con effetti speciali e – diremmo noi – con un po’ di magia al suo suicidio immolata per salvare i suoi compagni, dovrà ricredersi.

Resta comunque aperto ancora il destino di un nuovo personaggio che ha debuttato per la prima volta ne La Casa di Carta 5, Rafael il figlio di Berlino. Sarà lui il salvatore dell’intera banda, compreso il Professore? Non ci resta che attendere gli ultimi episodi in uscita il 3 dicembre 2021 su Netflix.