Iliad si impone ancora una volta nel mercato della telefonia mobile, in attesa di formalizzare il suo arrivo nel campo della telefonia fissa. Il provider francese conferma nel listino la sua tariffa principale, la Flash 120. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile pagheranno 9,99 euro ogni trenta giorni con un pacchetto che prevede chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, le migliori occasioni online di Novembre

La Giga 120 si presenta come una delle migliori ricaricabili di Iliad, ma certamente non è l’unica. I clienti che optano per il gestore francese potranno anche beneficiare di altre due importanti tariffe a listino: la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel corso di queste ultime settimane ha preso nell’offerta commerciale di Iliad il posto dedicato alla vecchia ricaricabile chiamata Giga 50. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione di rete. Previsti anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Per questa ricaricabile è previsto un costo mensile di 7,99 euro.

In alternativa a questa ricaricabile, gli utenti potranno anche attivare una seconda promozione: la Giga 40. La storica iniziativa di Iliad conferma il suo costo di rinnovo pari a 6,99 euro ogni trenta giorni. Anche i consumi restano gli stessi con chiamate ed SMS illimitati più 40 Giga internet.

Per ambedue le promozioni previste da Iliad è valida l’attivazione online, previa pagamento una tantum di 10 euro da elargire al rilascio della SIM.