Esselunga non vuole allentare la morsa sugli utenti che da tempo stavano aspettando la perfetta occasione per acquistare un nuovo smartphone, rilanciando nel contempo la sfida a tutti gli altri rivenditori di elettronica del nostro paese, con una campagna promozionale veramente assurda.

Il volantino attualmente attivo, infatti, propone la possibilità di acquistare uno smartphone Oppo ad un prezzo veramente incredibile; gli ordini potranno essere effettuati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, senza vincoli territoriali, sottolineando inoltre che le scorte sono estremamente limitate, ovvero potrebbero terminare molto prima del previsto.

Esselunga: le occasioni sono assurde

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino Esselunga è l’Oppo Reno 4Z 5G, un terminale in commercio da più di un anno, sempre appartenente alla fascia media della telefonia mobile, ma oggi finalmente proposto ad un prezzo che riduce ancora di più la spesa finale dell’utente, basteranno 229 euro per l’acquisto definitivo.

Essendo un modello forse non conosciuto da tutti, cerchiamo di scoprirne e di conoscerne da vicino la scheda tecnica. Questa è composta da un display AMOLED da 6,51 pollici di diagonale, affiancato da un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, nonché una batteria da 4000mAh (la quale presenta anche ricarica rapida), per finire con 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), un lettore per le impronte digitali sul lato e 4 fotocamere integrate nella parte posteriore (la cui principale raggiunge i 48 megapixel).