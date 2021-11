CoopVoce contro Iliad: la EVO 100 costa pochissimo con tutto incluso

Avere a che fare con i soliti gestori ormai non è più una moda come qualche anno fa, dal momento che esistono realtà alternative molto valide. Tra queste sono certamente da annoverare anche i gestori virtuali che hanno come principale esponente un provider chiamato CoopVoce.

Le sue caratteristiche sono tutte visibili nelle promo Evolution, le quali accolgono la new entry meglio nota con il nome di Evo 100 a soli 8,90 € al mese.

CoopVoce lancia la sua nuova Evolution con tutto incluso al suo interno, ecco la Evo 100

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: