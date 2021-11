Il nuovo volantino attivato da Comet nel periodo corrente è un’autentica meraviglia, rappresenta la perfetta soluzione per risparmiare su ogni singolo acquisto, potendo spaziare tra i modelli più richiesti e desiderati dall’intero pubblico nazionale.

Accedere alla campagna promozionale di Comet è davvero molto più semplice del previsto, è difatti possibile decidere di recarsi fisicamente in un negozio, oppure affidarsi più semplicemente al sito ufficiale. Coloro che intraprenderanno questa seconda strada, si troveranno a fronteggiare la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro effettivi.

Comet: attenzione alle nuove offerte

I prezzi interessanti da Comet sono davvero moltissimi, e nella maggior parte dei casi appartengono alla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero la serie di prodotti raggiungibili con una spesa complessiva inferiore ai 500 euro.

Il modello in grado di attirare maggiormente l’attenzione dei consumatori italiani, è chiaramente lo Xiaomi Mi 11i, un terminale in vendita a soli 499 euro, e con il quale il cliente potrà godere di prestazioni che vanno ben oltre le aspettative.

In parallelo possiamo consigliare l’acquisto di Realme GT Master Edition, un dispositivo più economico, anche in termini di prestazioni generali, ma che vale pienamente la spesa di circa 399 euro. La campagna promozionale di Comet non termina qui, se volete approfondire la conoscenza, scoprendo anche nel dettaglio tutti i singoli prezzi, dovete collegarvi subito al sito ufficiale.