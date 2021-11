Il volantino carrefour riserva una lunga serie di piacevoli occasioni per tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo dispositivo elettronico, arrivano infatti prezzi molto bassi dal risparmio assicurato.

La campagna promozionale corrente, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, ciò sta a significare che per approfittare degli ottimi prezzi sarà necessario recarsi fisicamente in un negozio, senza però preoccuparsi della sua localizzazione o di regionalità particolari. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e prevedono anche la versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Correte sul nostro canale Telegram per ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon, vi faranno risparmiare al massimo.

Carrefour: gli sconti sono davvero incredibili

I prezzi attivati da Carrefour sono estremamente interessanti, e promettono ai vari consumatori italiani la possibilità di godere di un risparmio che va ben oltre le aspettative, senza mai rinunciare alla qualità delle prestazioni generali. Spendendo al massimo 300 euro, infatti, sarà possibile mettere le mani su uno a scelta tra Oppo A94, Oppo A53s e TCL 20Y.

Della selezione, il maggiormente consigliato è chiaramente Oppo A94, un prodotto su cui l’azienda ha puntato molto, infarcendolo di specifiche di ottimo livello, come il display AMOLED, senza però incrementare di troppo il prezzo finale di vendita (può essere acquistato a soli 279 euro).

La campagna promozionale chiaramente non si ferma qui, se volete conoscere da vicino gli sconti, approfondendo anche gli altri prodotti effettivamente inclusi nella stessa, consigliamo caldamente di aprire il prima possibile questo link.