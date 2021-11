Le nuove offerte che Bennet ha deciso di includere all’interno dell’ultimo volantino, propongono al consumatore la possibilità di accedere ad un lungo elenco di promozioni, con tantissimi prezzi molto più bassi del normale, i quali garantiscono un risparmio veramente assurdo.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, l’unico modo per avere la certezza di accedere agli ottimi prezzi pensati dall’azienda, consiste nel recarsi il prima possibile presso uno dei punti vendita in Italia, senza però vincoli territoriali di alcun tipo. In aggiunta, ricordiamo che è prevista la possibile rateizzazione a Tasso Zero, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

In alternativa vi potete collegare al nostro canale Telegram ufficiale, per voi sono disponibili gratis tantissimi codici sconto Amazon.

Bennet: questi sono gli sconti che vi faranno impazzire

Con la campagna promozionale attuale, Bennet cerca di convincere più utenti possibili all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per questo motivo ha deciso di scontare uno dei modelli più richiesti dell’ultimo anno, stiamo parlando di Apple iPhone 12, il top di gamma del 2020/2021, disponibile all’acquisto a 669 euro, nella sua versione con 128GB di memoria ROM.

Sempre nel segmento della telefonia mobile, spiccano alcune delle migliori occasioni su dispositivi in vendita a meno a di 240 euro; tra questi troviamo chiaramente Xiaomi redmi 9T, Redmi Note 10S, Galaxy A12, Galaxy A32 o anche un Redmi Note 8, leggermente più datato, sebbene ancora attuale in termini di prestazioni.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio più assoluto, recandovi direttamente sul sito.