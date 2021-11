Android permetterà di avere gratis 16 titoli a pagamento sul Play Store

Non ci sono eguali per quanto riguarda la grande versatilità che il mondo Android mette a disposizione del suo pubblico ogni giorno. Non solo per quanto riguarda il menù impostazioni o le varie personalizzazioni che si possono apportare alla piattaforma mobile, ma anche per quanto concerne i contenuti da scaricare.

Sul Play Store di Google solo per oggi ci saranno tanti titoli a pagamento forniti totalmente gratis tra app e giochi di vario genere.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon il nostro consiglio è di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: nuove app e tanti giochi a pagamento diventano gratis sul Play Store di Google

La lista di applicazioni e giochi che Android riceve grazie ai saldi istituiti da Google sul Play Store varrà solo per qualche giorno. In basso ci sono tutti i link diretti per il download da effettuare in maniera chiaramente gratuita.