Ieri 6 novembre 2021 Alexa ha compiuto i suoi primi 3 anni di vita in Italia, sette anni negli Stati Uniti. Durante questi ultimi tre anni l’assistente vocale del colosso di e-commerce Amazon è sicuramente cresciuto molto rispetto all’inizio.

Ovviamente, insieme alla sua crescita sono cresciuti anche gli utenti che la utilizzano, almeno secondo quanto riferito da Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alexa compie gli anni e fa un regalo ai propri utenti

Gianmaria Visconti ha recentemente dichiarato che gli utenti che utilizzano l’assistente vocale sono aumentati dell’80% e, solo nell’anno in corso, ci sono state oltre 5 miliardi di interazioni con essa. Ma in questo lungo periodo non sono aumentate solo il numero di persone che utilizzano Alexa, è cresciuto e migliorato anche l’assistente vocale: grazie anche ai Language Engineer e Data Scientist, del centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, la comprensione della lingua italiana è aumentata di circa il 70% in questi anni.

E, ovviamente, sono cresciute le Skill disponibili, che attualmente sono 4.500 in Italia. Tra quelle più utilizzate ci sono le SKill per la domotica, ad esempio per controllare le lampadine Philips Hue o BTicino Living Now: in entrambi i casi, parliamo di oltre 1 miliardo di interazioni solo nell’ultimo anno. Solo quest’anno, Alexa è stata utilizzata per consultare ben 5 milioni di ricette su Giallo Zafferano, che ovviamente risultano particolarmente comode perché disponibili anche sotto forma di video ricette.

Ma anche se il compleanno è di Alexa, il regalo va agli utenti. Su Amazon sono già disponibili moltissimi prodotti a prezzo scontato per celebrare l’evento. Inoltre gli utenti di Alexa che il 6 novembre hanno augurato buon compleanno ad Alexa tramite i dispositivi compatibili e l’app, hanno avuto la possibilità di ricevere un periodo d’uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio, o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la Skill Scopri la Canzone.