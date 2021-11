Gli ultimi mesi hanno portato ad una serie di importanti cambiamenti in casa WhatsApp. Dalla scorsa estate, infatti, gli sviluppatori hanno rilasciato alcuni aggiornamenti che hanno modificato in relativa parte l’esperienza del pubblico.

WhatsApp guarda in casa Instagram per il nuovo upgrade delle foto

Gli upgrade più sostanziali di WhatsApp hanno riguardato il campo delle note vocali. Impossibile non menzionare, in tal senso, la funzione per la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. In maniera contestuale, però, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di introdurre anche una piccola ma sostanziale novità per l’invio delle foto.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp ha un’ispirazione diretta da Instagram ed dalla sua piattaforma Direct, la chat del social network. In linea con quanto già possibile su Instagram, anche sulla chat di messaggistica più popolare al mondo ora gli utenti avranno la possibilità di inviare immagini in “una sola visualizzazione”.

In pratica, il nuovo tool di WhatsApp prevede l’introduzione delle cosiddette foto a scadenza. Gli utenti avranno la possibilità di inviare sia nelle chat singole che nei gruppi le immagini con la modalità di “una sola visualizzazione”. Il destinatario o i destinatari dell’immagine avranno modo di guardare il file solo in un’unica occasione. Dopo la prima visualizzazione, l’immagine sarà automaticamente eliminata dallo smartphone.

Nell’ideare tale upgrade, gli sviluppatori hanno pensato ad una serie di vantaggi. In primo luogo, grazie a questo sistema le chat saranno molto più immediate. In secondo luogo, agli utenti sarà offerto un servizio in più utile per poter risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone.