Vodafone prevede una nuova tornata di rimodulazioni unilaterali da qui alle prossime settimane per alcuni clienti che hanno piano operativi di telefonia mobile. La linea commerciale del gestore inglese andrà ad applicare dei rincari per una tariffa in particolare: la popolare promozione Special 50 Giga.

Vodafone, previsto un nuovo rincaro per la Special 50 Giga

La Special 50 Giga è nei listini di Vodafone una delle tariffe più apprezzate nonché la principale operazione a disposizione degli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Coloro che hanno sottoscritto questa ricaricabile nei mesi scorsi ora potrebbero pagare alcuni piccoli extra.

In linea di massima, Vodafone ha previsto un rincaro mensile dal valore di 2 euro per questa ricaricabile. Gli utenti in alcuni casi saranno chiamati a pagare una quota mensile di 9,99 euro, in caso di precedente prezzo fissato a 7,99 euro. Previsto invece un aumento di costo ad 8,99 euro per coloro che pagavano 6,99 euro.

A differenza di quanto previsto in precedenti occasioni, in questa circostanza Vodafone non ha deciso di modificare le soglie di consumo della ricaricabile. In pratica, quindi, al netto degli aumenti di prezzo mensili, gli utenti continueranno con il pacchetto standard previsto in chiamate illimitate, SMS infiniti e 50 Giga per la navigazione internet.

I nuovi listini per la Special 50 Giga valgono soltanto per gli utenti che hanno attivato precedentemente questa tariffa. Per coloro che attivano una nuova SIM è invece prevista la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con altre ricaricabili in catalogo, il gestore applicherà rimodulazioni durante il primo semestre.