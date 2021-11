L’operatore Vodafone Italia ha da qualche giorno deciso di prorogare la propria offerta denominata Internet Unlimited a 24.90 euro al mese fino al prossimo 21 novembre 2021.

Sul sito ufficiale dell’operatore rosso infatti, questa offerta risulta ancora attivabile nonostante la scadenza fissata in precedenza ormai è già stata superata. Ricordiamoci insieme che cosa propone.

Vodafone Internet Unlimited prorogata fino al 21 novembre 2021

L’offerta in questione vi ricordo che comprende la connessione in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH, quest’ultima solo dove arriva la copertura ovviamente, Vodafone Station è incluso e velocità a 2.5 Gbps al prezzo di 24.90 euro al mese invece di 29.90 euro come in precedenza.

Attivando l’offerta con ADSL o FTTC riceverete a casa la Vodafone Power Station, mentre se attiverete l’offerta in tecnologia FTTH riceverete la Vodafone Power Station con ingresso diretto alla fibra. Soltanto per le nuove attivazioni in FTTC e Fibra FTTH, è incluso invece anche il software Wi-Fi Optimizer, che migliora le performance della connessione wireless.

Oltre al bundle citato precedentemente, se attivata online, vi verranno messi a disposizione anche chiamate illimitate verso tutti e una SIM dati con 1 Giga di traffico internet ogni mese, ma con possibilità di attivare 150 Giga al mese al costo di 4 euro mensili in più. Coloro che aderiscono a questa promozione possono attivare contestualmente un nuovo account Netflix, oppure mantenere il proprio attuale profilo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.