Il nuovo volantino Unieuro nasconde al proprio interno una lunghissima serie di offerte molto speciali, le quali permettono ai vari consumatori di accedere a prodotti sempre più scontati e risparmiosi, godendo nel contempo di qualità superiore alle aspettative.

La soluzione pensata dall’azienda resta esattamente sulla medesima lunghezza d’onda di quanto abbiamo già visto in passato, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, sarà possibile accedervi in negozio o tramite il sito ufficiale, fruendo della spedizione gratuita direttamente presso il proprio domicilio (ma solo se avete speso più di 49 euro).

Unieuro: il nuovo volantino riserva piacevoli sorprese

La spesa da unieuro è davvero ridotta ai minimi termini, tutti gli utenti possono pensare di acquistare svariati smartphone in promozione a prezzi molto più bassi del normale, riuscendo a risparmiare moltissimo. Il top di gamma effettivamente coinvolto è il samsung Galaxy S21+, un vero e proprio best buy del 2021, caratterizzato da un prezzo ancora oggi abbastanza elevato, sono necessari 1129 euro per il suo acquisto.

Molto più convenienti invece i modelli disponibili a meno di 399 euro, i quali prevedono Galaxy S20 FE, il terminale con le medesime caratteristiche tecniche del Galaxy S20 ma con processore Qualcomm Snapdragon, seguito a ruota da Oppo A53s, Galaxy A03, Motorola Moto G30 o anche Galaxy A12.

Tutti i dispositivi sono raccolti a questo link, in modo da poter confrontare i prezzi e capire quale sia il migliore da acquistare subito.